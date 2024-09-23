Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
5 талеров 1841 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,68 гр
- Чистого золота (0,1933 oz) 6,012 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 5 талеров
- Год 1841
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1841 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 7692 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
1660 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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