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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1841 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 5 талеров 1841 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 5 талеров 1841 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого золота (0,1933 oz) 6,012 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1841 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 7692 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (6)
Гессен-Кассель 5 талеров 1841 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
929 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1841 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
1660 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1841 на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1841 на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1841 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1841 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1841 на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1841 на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1841 на аукционе Goldberg - February 22, 2005
Гессен-Кассель 5 талеров 1841 на аукционе Goldberg - February 22, 2005
Продавец Goldberg
Дата 22 февраля 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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