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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 серебряный грош 1841 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1 серебряный грош 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,56 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2574 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1841 на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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