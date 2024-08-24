Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1 серебряный грош 1841 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,56 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1841
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2574 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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