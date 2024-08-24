Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 талера 1844 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 2 талера
- Год 1844
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4069 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (4)
- Felzmann (1)
- Grün (4)
- Heritage (2)
- Höhn (3)
- Künker (11)
- Möller (1)
- Rauch (3)
- Reinhard Fischer (1)
- Russiancoin (2)
- Sedwick (1)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- UBS (2)
- WAG (1)
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск