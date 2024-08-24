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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 талера 1844 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1844
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4069 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
477 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1844 на аукционе Rauch - December 9, 2015
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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