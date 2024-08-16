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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1844 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1844
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1844
Средняя цена 520 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/6 талера 1844
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1844
Средняя цена 160 $
Продажи
0 4
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