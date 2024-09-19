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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1844 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1844
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 36 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (3)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1844 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1844 на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1844 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1844 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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