Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
3 геллера 1844 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,92 - 5,43 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 3 геллера
- Год 1844
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1844 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1449 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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- Künker (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 480 RUB
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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