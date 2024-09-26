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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1844 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 3 геллера 1844 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 3 геллера 1844 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1844
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1844 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1449 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
Гессен-Кассель 3 геллера 1844 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 480 RUB
Гессен-Кассель 3 геллера 1844 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Гессен-Кассель 3 геллера 1844 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Кассель 3 геллера 1844 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 геллера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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