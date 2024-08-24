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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 талера 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 675 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (3)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (13)
  • Möller (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (2)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
786 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1842 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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