Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 талера 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 2 талера
- Год 1842
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 675 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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