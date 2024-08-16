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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1842 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1842
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842
Средняя цена 410 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Талер 1842
Средняя цена 280 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
1/6 талера 1842
Средняя цена 85 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 серебряных гроша 1842
Средняя цена 100 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1842
Средняя цена 65 $
Продажи
0 20

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1842
Средняя цена 200 $
Продажи
0 5

Пробные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1842 Пробные
Средняя цена 590 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 геллера 1842 Пробные Позолоченная медь
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 геллера 1842 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
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