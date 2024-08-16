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Гессен-Кассель
1842
Гессен-Кассель
Период:
1803-1866
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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Гессен-Кассель
1842
Монеты Гессен-Кассель 1842 года
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Золотые монеты
5 талеров 1842
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
12
Серебряные монеты
2 талера 1842
Средняя цена
410 $
Продажи
0
34
Талер 1842
Средняя цена
280 $
Продажи
0
63
1/6 талера 1842
Средняя цена
85 $
Продажи
0
22
2 серебряных гроша 1842
Средняя цена
100 $
Продажи
0
21
1/2 серебряных гроша 1842
Средняя цена
65 $
Продажи
0
20
Медные монеты
Геллер 1842
Средняя цена
200 $
Продажи
0
5
Пробные монеты
3 геллера 1842 Пробные
Средняя цена
590 $
Продажи
0
3
3 геллера 1842 Пробные
Позолоченная медь
Средняя цена
—
Продажи
0
3
2 геллера 1842 Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Зактрыть
Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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