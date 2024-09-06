Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,32 - 5,35 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1842
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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