Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frühwald (2)
  • Grün (2)
  • Katz (1)
  • Künker (3)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • WAG (8)
  • Westfälische (1)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1842 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Монеты Гессен-Кассель 1842 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские серебряные монеты гессен-кассельские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск