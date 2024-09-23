Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/2 серебряных гроша 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,97 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2425 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1842
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/2 серебряных гроша 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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