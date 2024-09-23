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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/2 серебряных гроша 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,97 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2425 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/2 серебряных гроша 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Grün (1)
  • Künker (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (7)
  • WAG (7)
Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 700 CZK
Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
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Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
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Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/2 серебряных гроша 1842 на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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