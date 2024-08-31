Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1842
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2005.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
849 $
Цена в валюте аукциона 780 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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