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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Талер 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Талер 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2005.

Сохранность
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  • WAG (7)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
849 $
Цена в валюте аукциона 780 EUR
Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1842 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 11, 2021
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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