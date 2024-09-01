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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Пробные 3 геллера 1842 года. Позолоченная медь (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Разновидность: Позолоченная медь

Аверс монеты - Пробные 3 геллера 1842 года Позолоченная медь - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Пробные 3 геллера 1842 года Позолоченная медь - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Пробные 3 геллера 1842 года. Позолоченная медь. Это медная монета периода Вильгельма II

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (3)
Гессен-Кассель 3 геллера 1842 (Пробные) на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1842 (Пробные) на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1842 (Пробные) на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 геллера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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