Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Пробные 3 геллера 1842 года. Позолоченная медь (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Разновидность: Позолоченная медь
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,92 - 5,43 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 3 геллера
- Год 1842
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Пробные 3 геллера 1842 года. Позолоченная медь. Это медная монета периода Вильгельма II
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (3)
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