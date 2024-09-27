Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
5 талеров 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,68 гр
- Чистого золота (0,1933 oz) 6,012 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 5 талеров
- Год 1842
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1842 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
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Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
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Дата 31 октября 2014
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Дата 15 марта 2012
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Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
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