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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 5 талеров 1842 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 5 талеров 1842 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого золота (0,1933 oz) 6,012 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1842 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
796 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
2717 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 5 талеров 1842 на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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