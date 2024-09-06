Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 серебряных гроша 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,6 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,975 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 2 серебряных гроша
- Год 1842
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 серебряных гроша 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2481 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 185 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2018.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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