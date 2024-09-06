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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 серебряных гроша 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 2 серебряных гроша 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 2 серебряных гроша 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,975 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 2 серебряных гроша
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 серебряных гроша 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2481 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 185 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2018.

Сохранность
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 340 CZK
Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 серебряных гроша 1842 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 серебряных гроша 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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