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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Серебряные монеты 2 серебряных гроша Вильгельма II - Гессен-Кассель

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2 серебряных гроша 1842

Год Знак Описание Продажи Продажи
1842 0 21
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