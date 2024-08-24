Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Геллер 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,68 - 1,96 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Геллер
- Год 1842
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1842 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1617 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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