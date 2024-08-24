Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Геллер 1842 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Геллер 1842 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Геллер
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1842 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1617 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Künker (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Гессен-Кассель Геллер 1842 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гессен-Кассель Геллер 1842 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Гессен-Кассель Геллер 1842 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Геллер 1842 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Геллер 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Геллер 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Монеты Гессен-Кассель 1842 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские медные монеты гессен-кассельские монеты номиналом Геллер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск