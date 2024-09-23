Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Пробные 3 геллера 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Пробные 3 геллера 1842 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Пробные 3 геллера 1842 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Пробные 3 геллера 1842 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 6594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Гессен-Кассель 3 геллера 1842 (Пробные) на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Гессен-Кассель 3 геллера 1842 (Пробные) на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
807 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гессен-Кассель 3 геллера 1842 (Пробные) на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 геллера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Монеты Гессен-Кассель 1842 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские медные монеты гессен-кассельские монеты номиналом 3 геллера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск