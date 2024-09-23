Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Пробные 3 геллера 1842 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,92 - 5,43 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 3 геллера
- Год 1842
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Пробные 3 геллера 1842 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 6594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Где продать?
Для продажи 3 геллера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск