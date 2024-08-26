Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 талера 1847 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 2 талера
- Год 1847
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5750 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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