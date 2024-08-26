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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 талера 1847 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 2 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5750 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

Сохранность
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1074 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1847 на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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