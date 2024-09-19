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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 талера 1843 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 2 талера 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 2 талера 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1843
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 33682 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1843 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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