Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 талера 1843 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 2 талера
- Год 1843
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 33682 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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