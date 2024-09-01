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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1843 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1843
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843
Средняя цена 580 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1/6 талера 1843
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1843
Средняя цена 6 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 геллера 1843
Средняя цена 70 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Геллер 1843
Средняя цена 15 $
Продажи
0 17
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