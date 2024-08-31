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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 геллера 1843 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 2 геллера 1843 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 2 геллера 1843 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,94 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 2 геллера
  • Год 1843
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 геллера 1843 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (6)
  • Денга1700 (1)
Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 2 геллера 1843 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 геллера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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