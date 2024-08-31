Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 геллера 1843 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,94 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 2 геллера
- Год 1843
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 геллера 1843 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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