Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1843 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 3 геллера 1843 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 3 геллера 1843 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1843
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1843 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3242 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Künker (2)
  • Russiancoin (14)
  • Денга1700 (1)
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1843 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 геллера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Монеты Гессен-Кассель 1843 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские медные монеты гессен-кассельские монеты номиналом 3 геллера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск