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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1843 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Геллер 1843 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Геллер 1843 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Геллер
  • Год 1843
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1843 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1989 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 65 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (13)
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - March 21, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Геллер 1843 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Геллер 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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