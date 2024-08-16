Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Геллер 1843 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,68 - 1,96 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Геллер
- Год 1843
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1843 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1989 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 65 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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