Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Геллер 1847 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,68 - 1,96 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Геллер
- Год 1847
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1847 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1573 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 140 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.
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