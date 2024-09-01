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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1847 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Геллер 1847 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Геллер 1847 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Геллер
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1847 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1573 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 140 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель Геллер 1847 на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность UNC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Гессен-Кассель Геллер 1847 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 140 CHF
Гессен-Кассель Геллер 1847 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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