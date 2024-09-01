Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
5 талеров 1829 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,66 - 6,68 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 5 талеров
- Год 1829
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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