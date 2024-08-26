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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1825 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 5 талеров 1825 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 5 талеров 1825 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,66 - 6,68 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1825 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 7071 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2006.

Сохранность
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Гессен-Кассель 5 талеров 1825 на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
5786 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1825 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
2782 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1825 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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