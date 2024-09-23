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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1825 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1825
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/3 талера 1825
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/6 талера 1825
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1825
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1825
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1825
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1825
Средняя цена
Продажи
0 0
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