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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/3 талера 1825 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/3 талера 1825 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/3 талера 1825 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/3 талера 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3093 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 290 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (2)
  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • HERVERA (2)
  • Katz (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Westfälische (1)
Гессен-Кассель 1/3 талера 1825 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Гессен-Кассель 1/3 талера 1825 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Гессен-Кассель 1/3 талера 1825 на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1825 на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1825 на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1825 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1825 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1825 на аукционе Emporium Hamburg - June 6, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1825 на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1825 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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