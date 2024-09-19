Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/3 талера 1825 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8,5 гр
- Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/3 талера
- Год 1825
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/3 талера 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3093 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 290 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.
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- Westfälische (1)
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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