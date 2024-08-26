Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1 крейцер 1825 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,9 - 6,41 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1825
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Ханау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 крейцер 1825 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3829 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 83 EUR. Торги состоялись 11 января 2017.
Сохранность
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