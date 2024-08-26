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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 крейцер 1825 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1825 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1 крейцер 1825 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,9 - 6,41 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 крейцер 1825 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3829 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 83 EUR. Торги состоялись 11 января 2017.

Сохранность
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  • Künker (1)
Гессен-Кассель 1 крейцер 1825 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Гессен-Кассель 1 крейцер 1825 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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