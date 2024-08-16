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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 5 талеров 1828 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 5 талеров 1828 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,66 - 6,68 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1828
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1828 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4961 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Гессен-Кассель 5 талеров 1828 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
9183 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1828 на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
3725 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1828 на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 5 талеров 1828 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1828 на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 5 талеров 1828 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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