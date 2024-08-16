Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
5 талеров 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,66 - 6,68 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 5 талеров
- Год 1828
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1828 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4961 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- WAG (1)
- Westfälische (2)
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
3725 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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