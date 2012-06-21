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Гессен-КассельПериод:1803-1866 1803-1866

5 талеров 1823 года. S.L.V. HESSEN (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Разновидность:S.L.V. HESSEN

Аверс монеты - 5 талеров 1823 года S.L.V. HESSEN - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм IIРеверс монеты - 5 талеров 1823 года S.L.V. HESSEN - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,66 - 6,68 гр
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC518

Описание

  • СтранаГессен-Кассель
  • ПериодВильгельм II
  • Номинал5 талеров
  • Год1823
  • ПравительВильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный дворКассель
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1823 года. S.L.V. HESSEN. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4959 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Гессен-Кассель 5 талеров 1823 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьVF
Цена
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