Гессен-КассельПериод:1803-1866 1803-1866
5 талеров 1823 года. S.L.V. HESSEN (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Разновидность:S.L.V. HESSEN
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес6,66 - 6,68 гр
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC518
Описание
- СтранаГессен-Кассель
- ПериодВильгельм II
- Номинал5 талеров
- Год1823
- ПравительВильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный дворКассель
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1823 года. S.L.V. HESSEN. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4959 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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