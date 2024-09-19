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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1823 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1823
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/3 талера 1823
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/6 талера 1823
Средняя цена 220 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1823
Средняя цена
Продажи
0 0
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