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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1823 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1823 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1823 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1823
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3692 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1823 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1823 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1823 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1823 на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1823 на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1823 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1823 на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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