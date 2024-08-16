Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1823 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,32 - 5,35 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1823
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3692 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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