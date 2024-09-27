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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/3 талера 1823 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/3 талера 1823 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/3 талера 1823 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1823
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/3 талера 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1404 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1823 на аукционе Baldwin's - August 6, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 6 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1823 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Гессен-Кассель 1/3 талера 1823 на аукционе Roma Numismatics - May 28, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Гессен-Кассель 1/3 талера 1823 на аукционе Roma Numismatics - November 7, 2019
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 ноября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Гессен-Кассель 1/3 талера 1823 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность F
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1823 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/3 талера 1823 на аукционе Heritage - September 6, 2012
Гессен-Кассель 1/3 талера 1823 на аукционе Heritage - September 6, 2012
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2012
Сохранность AU50 ANACS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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