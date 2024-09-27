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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1834 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1834 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1834 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1834 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 140 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
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  • Auctiones (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Möller (2)
  • Reinhard Fischer (2)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1834 на аукционе Auctiones - June 21, 2020
Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 CHF
Гессен-Кассель 1/6 талера 1834 на аукционе Auctiones - December 16, 2018
Продавец Auctiones
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1834 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1834 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1834 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1834 на аукционе Reinhard Fischer - March 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 марта 2014
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1834 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1834 на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1834 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1834 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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