Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/2 крейцера 1834 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,58 - 3,37 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1834
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Ханау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/2 крейцера 1834 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 861 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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