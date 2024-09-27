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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/2 крейцера 1834 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1834 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1834 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,58 - 3,37 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/2 крейцера 1834 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 861 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Möller (5)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1834 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1834 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1834 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1834 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1834 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1834 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1834 на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/2 крейцера 1834 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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