Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
6 крейцеров 1831 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,29 - 2,51 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1831
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Ханау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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