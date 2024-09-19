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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

6 крейцеров 1832 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1832 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 6 крейцеров 1832 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,29 - 2,51 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 6 крейцеров 1832 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1619 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1832 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1832 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1832 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1832 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1832 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1832 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Гессен-Кассель 6 крейцеров 1832 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1832 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1832 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 6 крейцеров 1832 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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