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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1832 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1832
Средняя цена 220 $
Продажи
1 35
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1832
Средняя цена 190 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1832
Средняя цена
Продажи
0 0
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