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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1832 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Талер 1832 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Талер 1832 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1832 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Numision - April 5, 2024
Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе HIRSCH - June 20, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Kroha - June 5, 2021
Продавец Kroha
Дата 5 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Felzmann - May 3, 2021
Продавец Felzmann
Дата 3 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Golden Lion - May 2, 2020
Продавец Golden Lion
Дата 2 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Александр - August 29, 2018
Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF40
Цена
Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Гессен-Кассель Талер 1832 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Талер 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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