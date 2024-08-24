Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1832 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1832
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1832 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
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Дата 8 ноября 2022
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Дата 28 августа 2022
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
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Продавец Golden Lion
Дата 2 мая 2020
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