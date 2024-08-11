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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

4 геллера 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 4 геллера 1828 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 4 геллера 1828 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,84 - 7,59 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 4 геллера
  • Год 1828
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1828 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 4 геллера 1828 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 155 RUB
Гессен-Кассель 4 геллера 1828 на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Гессен-Кассель 4 геллера 1828 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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