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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1828 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1828 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1828
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 30 июня 2014.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1828 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1828 на аукционе Gorny & Mosch - March 13, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1828 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1828 на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1828 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1828 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1828 на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1828 на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1828 на аукционе Stack's - January 14, 2014
Гессен-Кассель 1/6 талера 1828 на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1828 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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