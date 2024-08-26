Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1828 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,32 - 5,35 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1828
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 30 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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