Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1829 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1829 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1829 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1829
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1829 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2502 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 250 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (3)
  • HIRSCH (4)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Busso Peus - January 13, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 13 января 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1829 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Монеты Гессен-Кассель 1829 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские серебряные монеты гессен-кассельские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск