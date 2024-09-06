Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1829 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,32 - 5,35 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1829
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1829 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2502 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 250 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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