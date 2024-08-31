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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/3 талера 1829 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого серебра (0,1708 oz) 5,3125 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1829
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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