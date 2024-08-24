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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/4 крейцера 1829 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1829 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/4 крейцера 1829 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,66 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1829
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/4 крейцера 1829 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4114 проданному на аукционе Katz Auction за 18 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
  • Денга1700 (1)
Гессен-Кассель 1/4 крейцера 1829 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Гессен-Кассель 1/4 крейцера 1829 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 1/4 крейцера 1829 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Гессен-Кассель 1/4 крейцера 1829 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 110 RUB

Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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