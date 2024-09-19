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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Медные монеты 1/4 крейцера Вильгельма II - Гессен-Кассель

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1/4 крейцера 1824-1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
1824 0 01825 0 01827 0 71829 0 31830 0 01834 0 01835 0 0
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