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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/4 крейцера 1827 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1827 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/4 крейцера 1827 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,66 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1827
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Ханау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/4 крейцера 1827 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2569 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Frühwald (3)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1/4 крейцера 1827 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Гессен-Кассель 1/4 крейцера 1827 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Гессен-Кассель 1/4 крейцера 1827 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/4 крейцера 1827 на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/4 крейцера 1827 на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/4 крейцера 1827 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/4 крейцера 1827 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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