Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/4 крейцера 1827 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,66 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1827
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Ханау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/4 крейцера 1827 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2569 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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- Frühwald (3)
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- Künker (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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