Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/4 крейцера 1830 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,66 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1830
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Ханау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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