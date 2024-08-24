Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Геллер 1831 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,46 - 2,11 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Геллер
- Год 1831
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1831 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3823 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 83 EUR. Торги состоялись 11 января 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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