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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1831 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Геллер 1831 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Геллер 1831 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,46 - 2,11 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Геллер
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1831 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 3823 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 83 EUR. Торги состоялись 11 января 2017.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (2)
Гессен-Кассель Геллер 1831 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Кассель Геллер 1831 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Гессен-Кассель Геллер 1831 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Гессен-Кассель Геллер 1831 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Геллер 1831 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель Геллер 1831 на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Гессен-Кассель Геллер 1831 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Геллер 1831 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Геллер 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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