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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1827 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Геллер 1827 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Геллер 1827 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,46 - 2,11 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Геллер
  • Год 1827
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1827 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Katz (1)
Гессен-Кассель Геллер 1827 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Гессен-Кассель Геллер 1827 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Геллер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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